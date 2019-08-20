В Италии арестовали молдаванина за избиение жены: пострадавшая госпитализирована

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30-летний гражданин Молдовы, проживающий в Италии, изрядно выпил, а затем избил свою жену. По данным итальянской прессы, инцидент произошёл 17 августа в городе Болонья.

Соседи пары вызвали полицию после того, как услышали крики женщины о помощи, пишет protv.md. На месте происшествия выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавшую доставили в больницу с различными травмами, а её мужа взяли под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.