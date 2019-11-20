В Италии арестовали молдаванина, разыскиваемого швейцарскими властями

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37-летний гражданин Молдовы был арестован итальянскими властями возле дома, в котором он проживал.

Как выяснилось, мужчина находился в международном розыске по запросу властей Швейцарии. По данным итальянской прессы, там он совершил несколько квартирных краж, пишет tvrmoldova.md.

Согласно источнику, задержанный, предположительно, причастен и к преступлениям на территории Италии. В его доме были обнаружены два компьютера, украденные в ночь на 13 ноября из местной школы.

В настоящее время гражданин Молдовы находится под арестом. В ближайшее время его передадут властям Швейцарии.