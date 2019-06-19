В Испании задержали судно под флагом Молдовы с 10 тоннами гашиша

0

В Испании сотрудники налогового управления задержали торговое судно ELG под молдавским флагом с 10 тоннами гашиша и украинским экипажем на борту. Об этом сообщает пресс-служба Налоговой службы Испании.

– В ходе последующей разведки судна сотрудники таможенного надзора обнаружили около 350 свертков с гашишем весом около 10 тонн, – говорится в сообщении.

Судно ELG, длиной 79 метров, было задержано в 98 милях (в 158 км) к юго-востоку от портового города Картахены, который входит в автономное сообщество Мурсии на юго-востоке Испании, передаёт 112.ua. В налоговой службе Испании отметили, что слежка за кораблем началась полгода назад после того, как испанское управление морской разведки таможенного контроля получило сведения о его незаконной деятельности.

Наркотики были изъяты, судно ELG и его экипаж в сопровождении патрульных катеров были отправлены в порт города Картахены, где они предстанут перед органами испанского правосудия.