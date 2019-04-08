В Испании обнаружен труп 26-летней молдаванки, пропавшей более месяца назад (ФОТО)

В Испании обнаружен труп 26-летней молдаванки, пропавшей более месяца назад (ФОТО)

Испанские правоохранители обнаружили в воскресенье вечером бездыханное тело гражданки Молдовы, которая исчезла 7 марта. Инцидент произошёл в провинции Таррагона.

Согласно данным испанской прессы, сожитель погибшей признался в убийстве. Мужчина рассказал, что после совершения преступления спрятал тело погибшей, пишет deschide.md. Сознавшийся и был тем, кто 7 марта сообщил о пропаже 26-летней молдаванки.

Подозреваемый в убийстве был арестован. В скором времени было обнаружено место, где мужчина похоронил погибшую.

Власти Испании продолжают расследование до полного выяснения обстоятельств случившегося.

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