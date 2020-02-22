В Ирландии задержали преступную группировку, состоящую из молдаван

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Группировка, состоящая из граждан Молдовы, была раскрыта полицейскими на севере Ирландии. Членов ОПГ уличили в незаконном обороте наркотиков и банковских мошенничествах.

По одному из адресов, где часто бывали подозреваемые, правоохранители обнаружили наркотические вещества на сумму более миллиона евро, пишет protv.md. В итоге рейдов ирландская полиция конфисковала мотоцикл, автомобиль, а также деньги, мобильные телефоны и ноутбуки.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.