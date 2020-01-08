В Иране рухнул украинский пассажирский лайнер

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Украинский пассажирский Boeing 737 потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Об этом РИА Новости сообщил представитель Минавиации Ирана Джаафар Заде.

Глава республиканского Управления ЧС заявил, что на борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все погибли. СМИ пишут, что среди пассажиров были граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, а экипаж был украинским.

Тегеран и Киев исключают версию теракта. Официальный представитель аэропорта сообщил, что причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

Портал Flight Radar сообщает, что рейс PS752 вылетел из Тегерана в 05:42 по московскому времени и перестал передавать данные спустя две минуты.