“В интересах всей страны и всего народа”: Гречаный озвучила приоритеты ПСРМ (ВИДЕО)

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Благосостояние граждан и ответственность перед страной являются главными пунктами, которыми в своей деятельности руководствуется Партия социалистов. Об этом сегодня, 22 января, на пресс-конференции заявила председатель ПСРМ Зинаида Гречаный. Она отметила, что люди ждут улучшения своей жизни сейчас, а не “когда-нибудь”, и своей главной задачей социалисты видят то, чтобы оправдать эти ожидания граждан.

В данной связи Гречаный отметила, что приоритеты формирования не меняются. Это: консолидация государственности РМ, гарантирование статуса нейтралитета страны, развитая экономика и социальное равенство, качественные медицина и образование, развитие регионов, межэтнический мир, взвешенная внешняя политика. Кроме того, ПСРМ поддерживает национальные проекты, озвученные накануне главой государства и призванные улучшить жизнь граждан по всей стране.

– У каждого человека должен быть доступ к качественной питьевой воде, хорошим дорогам. Люди должны жить в чистых и освещенных населенных пунктах, подключенных к газу, – сказала она.

Кроме того, лидер ПСРМ отметила, что возглавляемое ей формирование продолжит уделять особое внимание социальным инициативам, в том числе предусматривающим повышение зарплат и пенсий. Партия социалистов будет и впредь тесно сотрудничать с президентом и правительством для того, чтобы способствовать развитию экономики, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест, добавила она. К обсуждению наиболее важных проектов и инициатив будет привлечено и гражданское общество.

– Все эти инициативы должны быть в интересах не того или иного политика или партии, а в интересах всей страны, всех граждан. Это касается и реформ. Политические партии приходят и уходят, а страна, люди остаются, и население должно возвращаться в Молдову, – добавила она.

Зинаида Гречаный также рассказала, что отныне ПСРМ будет еженедельно проводить пресс-конференции, а их темы будут продиктованы общением с гражданами на местах и необходимостью решения обозначенных населением проблем.