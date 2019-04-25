В инфекционной больнице “Тома Чорбэ” новый директор

В инфекционной больнице “Тома Чорбэ” новый директор

Бывший директор больницы “Тома Чорбэ” Виктор Дятишин покинул свой пост после 30 лет работы в учреждении. По его словам, такое решение было принято из-за проблем со здоровьем, а также в силу преклонного возраста.

Новым главой больницы стал Серджиу Василица, который до этого был заместителем директора в Институте дерматологии и венерических заболеваний, сообщает tv8.md со ссылкой на sanatateinfo.md.

– Состояние здоровья не позволяет остаться. Мне предстоит операция, а на реабилитацию уйдёт много времени. Уже и возраст преклонный – на моё место пора прийти молодым, – прокомментировал свой уход Виктор Дятишин.

Что касается нового директора, с 1986 года Серджиу Василица работал военным врачом и директором Центрального военного клинического госпиталя, с 2011 года работал в Институте медицины катастроф, а с 2014 года занимал пост директора Института дерматологии и венерических заболеваний.

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