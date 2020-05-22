В июне почтальоны продолжат разносить пенсии и пособия по домам

В июне почтальоны продолжат разносить пенсии и пособия по домам

Сотрудники ГП “Почта Молдовы” продолжат и в июне разносить пенсии и государственные социальные выплаты бенефициарам на дом. Это предусматривает законопроект о внедрении ряда мер в период ЧП в области общественного здоровья, который был принят в двух чтениях на вчерашнем заседании парламента.

Так, сотрудники почтовых отделений по всей стране продолжат разносить пенсии и пособия по домам. Их будут сопровождать сотрудники органов правопорядка. Стоит отметить, что пенсии и пособия выплачивались на дому в апреле и в мае.

Напомним, чрезвычайное положение в области общественного здоровья объявлено на всей территории РМ до 30 июня включительно.

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