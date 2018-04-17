В июле по инициативе президента пройдет международная конференция на тему нейтралитета

Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с высокопоставленными представителями правительства Швейцарии, которые находятся с визитом в Кишиневе в период с 16 по 18 апреля.

Стороны обсудили новую Стратегию сотрудничества между Швейцарией и Республикой Молдова на 2018-2021 годы, разработанную Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), на основе чего Швейцария окажет Республике Молдова техническую помощь в размере 50.9 млн. швейцарских франков. Основные области, в которые предстоит инвестировать выделенные Швейцарией средства, касаются местного самоуправления, здравоохранения, экономического развития и занятости населения, культурных проектов и пр.

Глава государства поблагодарил правительство Швейцарии за существенную техническую помощь, оказанную Республике Молдова, а также выразил признательность швейцарским партнерам за вклад в социально-экономическое развитие нашей страны. Игорь Додон отметил, что данная стратегия имеет очень большое значение для Республики Молдова, и заверил в своей готовности усиленно поддерживать и продвигать ее внедрение в нашей стране.

В то же время президент высказал интерес к богатой практике Швейцарии в сохранении международного нейтрального статуса. В этом контексте он проинформировал швейцарских коллег о намерении организовать в июле в Кишиневе международную конференцию на уровне экспертов по теме нейтралитета. Глава государства пригласил на это мероприятие также и швейцарских экспертов.