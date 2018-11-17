В Хышчештах пятеро подростков ограбили более 10-и домовладений и были пойманы полицией (ВИДЕО)

Пятеро подростков в возрасте от 18 до 19 лет подозреваются в совершении краж в 16 домовладениях Хынчештского района.

По данным полиции, речь идёт о преступной группировке, специализирующейся на кражах с проникновением в жилища, передаёт publika.md. Жертвами воров становились жители города Хынчешт, а также сёл Логэнешть, Бозиен и Лэпушнэ.

В ходе обысков, проводимых в домах подозреваемых, была найдена часть украденного имущества, а также различные инструменты, используемые при совершении преступлений.

Задержанные, которые являются жителями села Сипотень Хынчештского района, признали свою вину. На их имена был выдан ордер на 30-дневный арест. Подросткам грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере около 168 000 леев.