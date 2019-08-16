В Хышчештах перевернулась автоцистерна с топливом: водитель ехал на высокой скорости

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Автоцистерна с дизелем перевернулась после того, как водитель нарушил скоростной режим. Авария произошла сегодня утром на трассе R-34, вблизи населённого пункта Мерешень Хынчештского района.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората полиции Марианы Бециву, в ДТП попала автоцистерна марки DAF, за рулём которой находился 24-летний водитель.

– На серпантине по трассе Хынчешты-Леова водитель автоцистерны не снизил скорость движения в связи с опасными условиями дороги, из-за чего не справился с управлением. Транспортное средство перевернулось, – сообщила она.

В результате дорожного происшествия никто не пострадал. Топливо, которое перевозила автоцистерна, вытекло на дорогу. Органы правопорядка устанавливают все обстоятельства ДТП.