В Хынчештском районе зарегистрирован очередной случай вырубки леса (ФОТО)

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Случаи незаконной вырубки деревьев по стране продолжаются. По словам представителей Инспекции по охране окружающей среды, вчера были срублены 18 деревьев в лесу села Чучулень Хынчештского района.

Урон, нанесённый в данном случае, составляет около 3 000 леев, пишет publika.md. Виновные лица будут установлены и наказаны в соответствии с действующим законодательством.

Также вчера был зарегистрирован случай перевозки древесины без документов о происхождении. Виновный был оштрафован.