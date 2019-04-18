В Хынчештском районе водитель сбил 13-летнюю школьницу: девочка в больнице

В Хынчештском районе водитель сбил 13-летнюю школьницу: девочка в больнице

Инцидент произошёл сегодня днём в селе Карпинены Хынчештского района. Информацию подтвердила пресс-секретарь ИП Хынчешт Кристина Викол.

По данным полиции, 62-летний житель села Карпинены находился за рулём автомобиля Volkswagen Polo. Мужчина совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую улицу по правилам, пишет regional.md.

13-летняя девочка возвращалась домой из школы. В результате ДТП пострадавшую доставили в районную больницу Хынчешт для оказания медицинской помощи.

Водитель прошёл тест на алкотестере, который показал, что мужчина был абсолютно трезв. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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