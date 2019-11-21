В Хынчештском районе шакалы загрызли домашних коз

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В Хынчештском районе наблюдается настоящее нашествие шакалов. Так, на днях стая загрызла коз.



Инцидент произошёл во вторник вечером в селе Кэрпинянка Хынчештского района. Четыре козы погибли на месте, ещё две были покусаны, но остались живы, пишет publika.md.

По словам владельца коз, животных оставили пастись возле дома. Вечером, когда их пришли забирать, в живых остались только две козы. Поблизости была замечена пара шакалов, а ночью местные жители также видели нескольких лис.

На следующий день в хозяйство наведались представители НАБПП, которые отобрали образцы на экспертизу. Раненых коз пришлось забить, чтобы исключить бешенство.

Местные власти пообещали, что при первой возможности семья пострадавшего сельчанина получит компенсацию.