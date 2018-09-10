В Хынчештском районе мужчина два месяца насиловал свою 13-летнюю дочь

Дикий случай произошел три года назад, но стало известно о нем только сейчас, когда несовершеннолетняя наконец решилась рассказать обо всем старшей сестре.

Как рассказала пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт Кристина Викол, сексуальное насилие в отношении подростка производилось в октябре-ноябре 2015 года. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, принуждал собственную дочь к сексу посредством психологических и физических угроз, пишет publika.md.

Подозреваемый задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет.