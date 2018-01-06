В Хынчештском районе 7-летний мальчик погиб, пробравшись в заброшенный дом

Трагедия произошла в селе Немцень накануне, 5 января.

Мальчик, которого в село привезли погостить у родственников, пошел гулять со своими приятелями, пока его бабушка отлучилась в магазин. Дети пробрались в заброшенный дом, пишет unimedia.info.

Погибший мальчик пробрался в подвал дома, где ему на голову упал камень, сорвавшийся с потолка. От полученной травмы ребенок скончался до прибытия врачей.

Постоянным местом жительства ребенка был Кишинев, где он жил с родителями. Периодически на каникулы его привозили в село. Полиция проводит расследование.