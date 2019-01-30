В Хынчештах воры в масках ворвались в дом 88-летнего старика и украли около 30 тысяч леев

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Пенсионер проснулся среди ночи, когда в его доме «хозяйничали» двое неизвестных. Злоумышленники, угрожая расправой, украли несколько десятков тысяч леев и скрылись с места преступления.

Инцидент произошёл минувшей ночью в населённом пункте Воинеску Хынчештского района, пишет deschide.md. По словам 88-летнего мужчины, злоумышленники проникли в дом приблизительно в 01.00 ночи, они угрожали физической расправой, после чего взяли 29 000 леев и 50 евро и убежали. Полиция сообщила, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, органам правопорядка предстоит выяснить личности преступников. На данный момент у полиции нет ни одного подозреваемого.

Стоит отметить, что в январе в северных районах страны было зарегистрировано по меньшей мере два случая, в которых люди в масках проникали в дома людей в возрасте и, угрожая расправой, забирали деньги и ценные вещи. Подобный случай произошёл 17 января в селе Болбоч Сорокского района, а в эти выходные в Дрокии дом пожилых людей был также ограблен людьми в масках. Примечательно, что злоумышленники, совершившие преступление в Дрокии, были задержаны полицией.