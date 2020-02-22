В Хынчештах в колодце утонул пастух

В Хынчештах в колодце утонул пастух

Трагический инцидент произошёл в селе Сэрэтень Хынчештского района. 49-летний мужчина умер, упав в колодец, из которого пытался набрать воду для овец.

По данным полиции, жертву обнаружил хозяин отары, пишет publika.md. Мужчина сообщил в правоохранительные органы и вызвал спасателей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИЧС извлекли труп из скважины глубиной 1,5 метра. Известно, что погибший при жизни злоупотреблял алкоголем.

Полиция проводит расследование трагического случая.

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