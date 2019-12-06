В Хынчештах трактор столкнулся с микроавтобусом: один погибший, двое раненых

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Один человек погиб, а двое других попали в больницу в результате жуткой аварии, произошедшей вчера в Хынчештском районе. На трассе М-1 столкнулись трактор и микроавтобус.

По данным местной полиции, микроавтобусом Volkswagen управлял 20-летний мужчина, а трактором – 36-летний водитель. Первый, двигаясь в направлении Кишинёва, врезался в трактор, в котором находились трое человек.

В результате удара трактор перевернулся, а водителя и двух пассажиров в возрасте 35 и 39 лет доставили в больницу. К несчастью, один из пассажиров скончался в машине скорой помощи, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства трагического ДТП.