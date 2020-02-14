В Хынчештах стартовала избирательная кампания по новым парламентским выборам

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Центральная избирательная комиссия дала сегодня официальный старт избирательной кампании по новым парламентским выборам в одномандатном избирательном округе № 38, Хынчешты. Выборы пройдут 15 марта.

Согласно Кодексу о выборах, граждане Республики Молдова, партии и другие общественно-политические организации, избирательные блоки, кандидаты и доверенные лица кандидатов вправе свободно и всесторонне обсуждать предвыборные программы конкурентов на выборах, их политические, профессиональные и личные качества. Они могут проводить агитацию за или против кандидатов на собраниях, митингах, встречах с избирателями посредством использования средств массовой информации и иных форм общения, передаёт moldpres.md.

В то же время Центральная избирательная комиссия призвала всех задействованных в организации выборов должностных лиц предпринять все необходимые меры для обеспечения свободного и справедливого избирательного процесса. В этом контексте Центральная избирательная комиссия призывает конкурентов и СМИ проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с положениями законодательства о выборах.