В Хынчештах разыскивают хулиганов, обстрелявших дом местного жителя (ВИДЕО)

0

Житель Хынчешт слышит звуки выстрелов, идущих в сторону его дома. Последний инцидент произошёл во вторник ночью, ещё один – несколько недель назад.

Несколько неизвестных стреляли в направлении входной двери и окон жилого дома. Полиция завела уголовное дело за хулиганство, пишет canal3.md.

46-летний пострадавший говорит, что посреди ночи его разбудил громкий шум. Сначала мужчина подумал, что кто-то бросил в окно его дома камень. Он уверен, что кто-то хотел его просто напугать.

3-4недели назад подобное уже происходило. Сосед пострадавшего вспоминает, что накануне первого инцидента перед домом мужчины стоял подозрительный автомобиль.

Инцидент расследуется полицией Хынчешт. Следователи возбудили уголовное дело за хулиганство. Принимаются меры для установления личности преступников, которым грозит до 7 лет тюрьмы.