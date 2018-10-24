В Хынчештах разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка

В Хынчештах разыскивают без вести пропавшую девочку-подростка

15-летняя Гажу Лилия, жительница села Бозиен Хынчештского района, вышла из дома и до сих пор не вернулась.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, девушку последний раз видели в городе Хынчешты, пишет agora.md.

– 9 октября она вышла из дома, никого не предупредив. С тех пор мы ничего не знаем о её местонахождении. Никто не проявлял в её отношении давления, чтобы она сбегала из дома, – сообщили родственники пропавшей.

Всех, кто знает о местонахождении несовершеннолетней, просят звонить в службу 112.

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