В Хынчештах разыскивают без вести пропавшего мужчину

В Хынчештах разыскивают без вести пропавшего мужчину

58-летний Андрей Голбан из села Карпинены Хынчештского района пропал 9 февраля. Он вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Полицейские и родственники просят помощи граждан в розыске пропавшего мужчины.

Приметы: рост 1,50 м, глаза карие, волосы тёмные.

Был одет в чёрные штаны, чёрный свитер, коричневую куртку, чёрную шапку и резиновые шлёпанцы чёрного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшего, просят звонить в полицию по номеру единой службы 112, передаёт hn24.net.

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