В Хынчештах произошло ДТП с участием телеги: пьяный кучер не справился с управлением

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Авария с участием повозки и автомобиля произошла вчера, 11 апреля, на одной из улиц села Красноармейское Хынчештского района.

Согласно полученным данным, 46-летний кучер из села Красноармейское не пропустил на перекрёстке 53-летнего водителя автомобиля марки Ford и потерял управление над запряжёнными лошадьми. В результате этого телега врезалась в машину его односельчанина, который ехал по правилам.

Водители не получили никаких телесных повреждений. Сразу после аварии они прошли тест на алкоголь. Выяснилось, что кучер был в состоянии алкогольного опьянения, у него в крови содержалось 1,7 мг/л алкоголя. А водитель Ford не употреблял спиртные напитки.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, полиция расследует обстоятельства ДТП. Виновному грозит наказание в соответствии с Кодексом о правонарушениях, пишет hn24.net.