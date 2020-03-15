В Хынчештах проходят новые парламентские выборы: предприняты все меры безопасности (ФОТО)

В Хынчештах проходят новые парламентские выборы: предприняты все меры безопасности (ФОТО)

Сегодня, 15 марта, в одномандатном округе №38, Хынчешты, проходят новые парламентские выборы. За должность депутата борются 5 кандидатов. 

Согласно сообщению ЦИК, в 07.00 открылись 44 участка для проведения голосования. В списки включены 61560 избирателей. К 09.00 число проголосовавших составило порядка 2300 человек.

Голосование проходит в жестких условиях безопасности. Ручки и печати дезинфицируются после каждого избирателя, все члены участков работают в масках и в перчатках. При входе избиратели дезинфицируют руки. Регулярно дезинфицируются и сами участки.

 

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