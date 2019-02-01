В Хынчештах поймали четверых несовершеннолетних за серию квартирных краж

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В течение месяца в Хынчештах несовершеннолетние воры обчистили несколько квартир. Личности подозреваемых удалось установить благодаря слаженной работе сотрудников Инспектората полиции Хынчешт.

В полицию поступило несколько жалоб от владельцев квартир. Воры вынесли из жилищ бытовую технику, золотые украшения, деньги. Так, в руки преступников попался 70-летний житель Хынчешт с нарушением опорно-двигательного аппарата. Незнакомцы проникли в его дом и украли золотые украшения, нанеся значительный материальный ущерб.

Основными подозреваемыми в совершении преступлений стали четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет и взрослый житель Хынчешт. В общей сложности, подозреваемые украли ценности на сумму более 40 000 леев.

Обстоятельства всех случаев расследуют органы правопорядка.