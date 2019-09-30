В Хынчештах перевернулся трактор: водитель попал в больницу, пассажирка погибла

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52-летняя женщина погибла после того, как трактор, в котором она находилась, съехал с дороги и перевернулся. За рулём находился брат погибшей: его в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Авария произошла этим утром, недалеко от населённых пунктов Братьяновка и Сарата-Галбенэ, пишет jurnal.md. По данным полиции, 51-летний водитель трактора с прицепом не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате инцидента сестра водителя, 52-летняя пассажирка, скончалась до прибытия машины скорой помощи. Водителя госпитализировали в районную больницу Хынчешт.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.