В Хынчештах открылась новая волонтёрская пожарная часть (ФОТО)

В Хынчештах открылась новая волонтёрская пожарная часть (ФОТО)

Сегодня в селе Минджир Хынчештского района была открыта новая добровольческая пожарно-спасательная станция. В церемонии официального открытия приняли участие руководство ГИЧС и представители местных органов власти.

Чиновники обратили внимание на важность открытия подобной станции, поскольку она рассматривается в качестве главной силы реагирования в случае чрезвычайных ситуаций до прибытия профессиональных бригад.

Новая пожарная часть сможет обслуживать более 1 480 хозяйств, в которых проживают 5 000 человек. На станции будут работать обученные пожарные-добровольцы, избранные из числа местных жителей, которые будут реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.

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