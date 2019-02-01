В Хынчештах от гриппа скончался 8-месячный ребенок

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Случай был зарегистрирован в селе Бужор. Малыш заболел 14 января, однако при его осмотре врач не обнаружил симптомов гриппа.

Тем не менее медик принял решение направить ребенка в неврологическое отделение Центра матери и ребенка в Кишиневе, так как он был рожден преждевременно и у него были проблемы неврологического характера. 25 января малыша поместили в отделение реанимации с вирусом гриппа типа AH1N1, а 27 января он скончался с подтвержденным диагнозом гриппа AH1N1 – 218-04, пишет curierul.md.

Стоит напомнить, что от вируса скончались уже 12 человек. Всего с начала холодного сезона был зарегистрирован 541 случай заболевания гриппом.