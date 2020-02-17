В Хынчештах объявлен карантин из-за очага африканской чумы свиней

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На ферме, расположенной недалеко от города Хынчешты, была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). В связи с этим более 20 животных были уничтожены и сожжены.

По данным представителей Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, вирус был обнаружен неделю назад, а карантин продлится 45 дней. Эксперты утверждают, что первые меры по предотвращению вспышки АЧС были уже предприняты. В период карантина в городе будет запрещён убой свиней, а также торговля свиным мясом. Владелец фермы не получит компенсацию, так как его собственность не находилась на учёте у властей, передаёт publika.md.

Стоит отметить, что с начала текущего года на территории Молдовы были зарегистрированы две вспышки АЧС. Одна – в природном заповеднике «Пэдуря домняскэ», вторая – в коммуне Князевка Леовского района.