В Хынчештах массово погибли пчёлы после распыления неизвестного химиката в гороховых полях

Семь пасечников из Хынчештского и Леовского районов потеряли около 300 семейств пчёл. Они уверены, что насекомые стали массово гибнуть после того, как гороховые поля были обработаны неизвестным веществом.

По словам пасечника Иона Бурова, пчёлы рано или поздно умирают, но не все сразу, а в этом году пчеловод остался без урожая. В такой же ситуации оказался и его родственник – Петр Буров.

– Я слышал, что в соседнем селе, в Минджире, были обработаны гороховые поля. Но никто об этом не объявлял. Мы только говорили между собой, что пчёлы гибнут, – отметил пасечник.

Пчеловоды из села Чадыр Леовского района тоже пострадали от массовой гибели насекомых. Они рассказали, что уже предупредили об этом специалистов Национального агентства безопасности пищевых продуктов и подали жалобы в полицию и прокуратуру.

– Потеря составляет 70-80%. К концу месяца мы рискуем потерять всех пчёл, – пожаловался пасечник Василий Табак.

Владелец гороховых полей Валерий Лазэр из села Минджир Хынчештского района признался, что обрабатывал поля, но отказался комментировать ситуацию, пишет unica.md. Представители Министерства сельского хозяйства уверяют пасечников, что они получат компенсацию в связи с потерями, если эксперты НАБПП подтвердят факт заражения пчёл.

– Пчеловоды смогут восстановить весь ущерб посредством суда. Виновные обязаны будут возместить причинённый ими ущерб: стоимость погибших пчёл и утерянный доход, который не смогут получить пасечники до конца сезона, – пояснил консультант Министерства сельского хозяйства Валентин Рошка.