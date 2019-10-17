В Хынчештах машина угодила в кювет и перевернулась: госпитализированы две несовершеннолетние

В Хынчештах машина угодила в кювет и перевернулась: госпитализированы две несовершеннолетние

Серьезная авария произошла сегодня на трассе Хынчешты – Кишинев вблизи села Чучулень. Две несовершеннолетние, в возрасте 14 и 15 лет, были срочно госпитализированы после того, как машина, в которой они ехали, угодила в кювет и перевернулась. 

По словам пресс-секретаря ИП Хынчешт Кристины Викол, за рулем машины марки “Mercedes” находился 23-летний мужчина из Хынчешт. В салоне было 4 пассажира. Внезапно молодой человек потерял управление, съехал с трассы в кювет и перевернулся. В результате ДТП госпитализировали двух девушек в возрасте 14 и 15 лет, остальные не пострадали.

Обстоятельства выясняются, пишет jurnal.md.

 

 

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