В Хынчештах машина угодила в кювет и перевернулась: госпитализированы две несовершеннолетние

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Серьезная авария произошла сегодня на трассе Хынчешты – Кишинев вблизи села Чучулень. Две несовершеннолетние, в возрасте 14 и 15 лет, были срочно госпитализированы после того, как машина, в которой они ехали, угодила в кювет и перевернулась.

По словам пресс-секретаря ИП Хынчешт Кристины Викол, за рулем машины марки “Mercedes” находился 23-летний мужчина из Хынчешт. В салоне было 4 пассажира. Внезапно молодой человек потерял управление, съехал с трассы в кювет и перевернулся. В результате ДТП госпитализировали двух девушек в возрасте 14 и 15 лет, остальные не пострадали.

Обстоятельства выясняются, пишет jurnal.md.