В Хынчештах автомобиль врезался в столб: опора упала на машину (ФОТО)

Водитель не справился с управлением и врезался в столб на обочине дороги, в результате этого опора упала на транспортное средство. Авария произошла сегодня, 17 октября, в Хынчештах.
По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, 38-летний житель Кишинёва, находясь за рулём автомобиля марки Renault, не справился с управлением, в результате чего вылетел с трассы и врезался в столб. После удара опора упала на машину, передаёт echipa.md.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель был трезв в момент аварии. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.
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