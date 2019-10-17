В Хынчештах автомобиль врезался в столб: опора упала на машину (ФОТО)

В Хынчештах автомобиль врезался в столб: опора упала на машину (ФОТО)

Водитель не справился с управлением и врезался в столб на обочине дороги, в результате этого опора упала на транспортное средство. Авария произошла сегодня, 17 октября, в Хынчештах.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, 38-летний житель Кишинёва, находясь за рулём автомобиля марки Renault, не справился с управлением, в результате чего вылетел с трассы и врезался в столб. После удара опора упала на машину, передаёт echipa.md.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что водитель был трезв в момент аварии. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

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