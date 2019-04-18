В холодильных установках фермеров хранятся еще около тысячи тонн винограда и 35 тысяч тонн яблок

В холодильных установках фермеров хранятся еще около тысячи тонн винограда и 35 тысяч тонн яблок

В холодильных установках фермеров хранятся еще около тысячи тонн винограда. Самые большие их объемы представлены в районах Ниспоренах, Яловенах, Кагул и Страшенах.

Кроме того, часть винограда отправлена на переработку. Из него изготовили вино.  Таким образом, четыре винодельческих предприятия согласились переработать около 1 200 тонн винограда.

Вместе с тем, на складах также хранятся около 35 тысяч тонн яблок. Чтобы помочь сельхозпроизводителям сбыть свою продукцию, в каждую субботу апреля и мая на улице Мирон Костин в столичном секторе Рышкановка будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка, пишет moldpres.md.

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