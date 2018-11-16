В ходе спецоперации найдена коллекция церковных книг: их владельцев ожидают в столичной митрополии (ФОТО)

Сотрудники полиции обнаружили ряд старинных книг для богослужения, которые ранее были украдены злоумышленниками.

По данным молдавской митрополии, подозреваемые украли объекты культурного наследия из церкви или другой церковной структуры. В результате специальных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили книги и вернули молдавской митрополии.

В связи с этим священнослужителей, которые понесли ущерб и узнали на фотографиях свои редкие книги, просят подойти в митрополию Кишинёва, чтобы дать показания и забрать имущество.