В ход шла даже нецензурщина: помощник депутата-либерала устроил патрульным “цирк” и размахивал удостоверением (ВИДЕО)

Мало того, что помощник депутата парламента от Либеральной партии нарушил ПДД, так он ещё принялся оскорблять сотрудников полиции и тыкать им в лицо своим удостоверением.

Вчера вечером сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) остановили в Яловенском районе автомобиль, так как заметили, что водитель был не пристёгнутым. За рулём машины находился 41-летний мужчина, сообщает пресс-служба НИП. Сразу после проверки документов, водитель предъявил удостоверение помощника депутата парламента.

Во время документирования за несоблюдение ПДД водитель проявил неадекватное поведение, унижая честь и достоинство сотрудников полиции. Таким образом, за нарушение ПДД, за нецензурные слова в адрес патрульного, за отказ выполнять приказы правоохранителей, водителю был наложен штраф.