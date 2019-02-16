В Херсоне задержали молдавскую контрабанду спирта на 4 миллиона

В Херсоне задержали молдавскую контрабанду спирта на 4 миллиона

Налоговая милиция в Херсонской области изъяла из незаконного оборота крупную партию спирта, который поступал на Украину контрабандой с приграничных территорий Республики Молдова и Приднестровья.

Спирт предназначен для продажи производителям контрафактной ликероводочной продукции под документальным прикрытием одного из почтовых операторов. По результатам обысков изъято 11 750 литров контрабандного спирта, стоимостью более 4 миллионов гривен, а также три автомобиля, на которых перевозили спирт.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятый алкоголь, сообщает khersonline.net.

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