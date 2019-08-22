В Гриориополе бездомный украл из подъезда детский велосипед

В Гриориополе бездомный украл из подъезда детский велосипед

Пропажа трёхколесного велосипеда омрачила утро 21-летней жительницы села Красная Горка Григориопольского района. Молодая мама длительное время оставляла детский транспорт в подъезде многоквартирного дома.

В ночь на 21 августа велосипед украл злоумышленник, пишет mvdpmr.org. Женщина обратилась за помощью к правоохранителям.

Подозреваемый 47-летний житель Гидигич Страшенского района был задержан по горячим следам, вблизи с. Малаешты. Как выяснилось, мужчина вёл бродяжнический образ жизни. Он беспрепятственно проник в незапертый подъезд и присвоил велосипед.

По факту кражи проводится разбирательство. Украденный детский транспорт возвращён законной владелице.

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