В Григориопольском районе разыскивают пропавшую школьницу

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Устанавливается местонахождение без вести пропавшей Харитон Татьяны 2005 года рождения. Утром 26 января девочка ушла из дома в посёлке Маяк. Родителям сказала, что идёт в школу, но домой не вернулась.

Как пишет mvdpmr.org, подростка видели на остановке общественного транспорта. Предположительно, Татьяна уехала на маршрутке в направлении города Григориополь. При себе у девушки был мобильный телефон, но на связь с родственниками она не выходила.

Приметы: на вид 14 лет, рост 157-158 см, среднего телосложения. Волосы длинные, тёмно-каштановые, глаза карие, нос прямой, брови густые, губы средние.

Была одета в зелёную куртку с белым мехом, чёрные джинсы, обута в ботинки чёрного цвета 38 размера. При себе имела зелёный рюкзак, мобильный телефон Lenovo.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей несовершеннолетней, просят позвонить по телефонам 102, 0 (210) 3-26-37, 0 (210) 3-32-69 или 0 (533) 8-15-29.