В Григориопольском районе двое нечистых на руку сельчан обворовали соседа

В Григориопольском районе двое нечистых на руку сельчан обворовали соседа

12 апреля с заявлением в милицию обратилась 22-летняя жительница г. Дубоссары. Она попросила привлечь к ответственности злоумышленников.

С начала марта по апрель с территории частного домовладения, расположенного в с. Колосово и принадлежащее её деду, неизвестные похитили музыкальную колонку, велосипед, кассетный магнитофон, а также курицу и двух цыплят.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены лица, совершившие кражу, пишет mvdpmr.org. Ими оказались проживающие по соседству жители села 30 и 53 лет. Как выяснилось, мужчины свободно заходили в дом и брали то, что им приглянулось, пишет источник.

Подозреваемые свою вину признали. Похищенное изъято и возвращено заявительнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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