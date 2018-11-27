В Григориопольском районе четверо молодых людей обокрали односельчанина

В Григориопольском районе четверо молодых людей обокрали односельчанина

51-летний житель Тирасполя обратился в милицию, заявив о том, что в двух принадлежащих ему домах в с. Малаешты произошла кража.

В период с августа по ноябрь неизвестные вынесли из домов пострадавшего два велосипеда, строительный инструмент, детали для столярного оборудования и другие ценности. В один из домов воры пробрались через окно, а во втором случае им помогла незапертая входная дверь.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам милиции удалось установить личности и местонахождение граждан, совершивших кражу. Ими оказались четверо односельчан потерпевшего в возрасте 15-26 лет, передаёт mvdpmr.org. В ходе обысков часть украденного имущества была обнаружена по месту жительства подозреваемых.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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