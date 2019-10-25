В Григориополе загорелся частный дом: пожарные боролись с огнём больше часа (ФОТО)

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В селе Спея Григориопольского района на территории частного домовладения по улице Гагарина загорелась летняя кухня. Пожар обнаружила 63-летняя хозяйка. Вместе с супругом она пыталась потушить огонь, но усилия оказались тщетными.

По данным mvdpmr.org, специалисты СВПЧ-9 города Григориополь боролись с пламенем больше часа. Помещение площадью 25 кв. м выгорело полностью. Огнём уничтожены: балки чердачного перекрытия, бытовая техника, мебель, документы домовладельцев. Материальный ущерб составил 20 тысяч приднестровских рублей.

По предварительной версии сотрудников пожарного надзора, к возгоранию привело короткое замыкание электропроводки. Разбирательство по факту пожара продолжается.