В Григориополе водитель сбил пьяного пешехода (ФОТО)

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Вечером 17 января в селе Ташлык Григориопольского района автомобиль Skoda совершил наезд на пешехода. Водитель видел мужчину, который стоял на обочине дороги. Неожиданно в неустановленном месте пешеход стал перебегать проезжую часть.

Автовладелец затормозил, но избежать наезда не удалось, пишет mvdpmr.org. Пострадавший 42-летний сельчанин был госпитализирован с множественными травмами. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Проводится разбирательство по факту происшествия. Транспортное средство помещено на штрафплощадку.