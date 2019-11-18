В Григориополе во время пожара едва не погиб мужчина: его спас сосед-пожарный

В Григориополе во время пожара едва не погиб мужчина: его спас сосед-пожарный

Водитель пожарного гарнизона СВПЧ-9 спас своего соседа, в квартире которого вспыхнул пожар. ЧП произошло в одном из частных домов по улице Шагинян.

По данным mvdpmr.org, водитель пожарного гарнизона был выходной и работал во дворе. Когда услышал крики и увидел серые клубы, валящие из окон соседского дома, он бросился на помощь. В заполненной дымом комнате на кровати лежал 64-летний хозяин. Пожарный вынес его на улицу и подручными средствами потушил тлеющую кровать. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Предположительно, пожар произошёл из-за курения в постели. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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