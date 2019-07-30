В Григориополе спасатели вытащили из подвала пенсионера (ФОТО)

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Утром 26 июля в дежурную часть аварийно-спасательного подразделения поступил звонок от жительницы Григориополя. Женщина сообщила, что её сосед упал в подвал.

Пострадавшим оказался 74-летний владелец частного дома, пишет mvdpmr.org. Как выяснилось, пенсионер спускался в подвальное помещение на самодельном лифте. В какой-то момент на лебёдке оборвался трос. Конструкция рухнула на дно 4-метровой ямы.

Спасатели извлекли пострадавшего и передали врачам скорой помощи. Пожилого человека с множественными порезами и переломом голени госпитализировали.

Обстоятельства инцидента выясняются.