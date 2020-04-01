В Григориополе сильный пожар уничтожил крышу дома (ФОТО)

В Григориополе сильный пожар уничтожил крышу дома (ФОТО)

В жилом доме загорелся чердак. Пламя перекинулось на деревянные конструкции кровли.

Пожарные локализовали огонь и уберегли основную часть дома. По предварительному заключению специалистов, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи. При осмотре дымохода были обнаружены многочисленные трещины. Через них, вероятно, искры попали на вещи, хранившиеся на чердаке.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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