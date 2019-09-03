В Григориополе разыскивают пропавшую несколько дней назад пенсионерку

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Григориопольским РОВД разыскивается Навальнева Раиса Антоновна 1941 г. р. Утром 31 августа пенсионерка ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Ранее из дома не уходила. При себе имела мобильный телефон, пишет mvdpmr.org.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 160 см. Худощавого телосложения, глаза карие, нос прямой, губы тонкие, волосы седые до плеч.

В день исчезновения была одета в синий халат с красными цветами, обута в коричневые шлепанцы из кожзаменителя.

Тех, кто располагает информацией о местонахождении Раисы Антоновны, просят позвонить по телефонам 102, 0 (210) 3-29-80, 0 (210) 3-23-65 или 0 (533) 8-15-29.