В Григориополе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

В Григориополе при пожаре в частном доме погибла пенсионерка

В ночь на 10 октября очевидец сообщил в пожарную часть о возгорании дома на ул. Ленина в Григориополе. На полу задымлённой комнаты спасатели обнаружили тело женщины. Врачи скорой помощи констатировали смерть 87-летней хозяйки жилья.

Пламя успело уничтожить личные вещи, телевизор и окно. Причиной трагедии послужило несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Она была слишком раскалена, и расположенные вплотную подушки и матрацы воспламенились, пишет mvdpmr.org.

По всем признакам владелица дома пыталась выбраться из помещения, но ей не хватило сил. По факту случившегося проводится разбирательство.

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