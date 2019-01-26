В Григориополе правоохранители задержали несовершеннолетнего с марихуаной

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Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подростка из Григориополя, который нигде не учился и не работал. При личном досмотре у несовершеннолетнего изъяли пакет с высушенной измельчённой растительной массой зелёного цвета.

Задержанный рассказал, что в свёртке находится марихуана. Юноша самостоятельно собрал и высушил её для личного употребления, пишет mvdpmr.org.

В настоящее время проводятся экспертизы. За незаконный оборот наркотиков несовершеннолетнему грозит крупный штраф, исправительные работы, либо лишение свободы на срок до 3 лет.